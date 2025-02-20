Оставшийся без работы на ТВ Иван Ургант объявил о зарубежном концертном туре

Российский телеведущий Иван Ургант рассказал, что отправится в свой дебютный зарубежный концертный тур с программой «Живой Ургант». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

В рамках турне опальный артист посетит Хайфу, Тель-Авив, Ереван, Тбилиси и Ташкент. Предполагается, что на шоу зрителей ждет встреча с телепрограммой «Вечерний Ургант» в концертном формате. Для каждого города будет разработаны уникальная программа и музыкальное сопровождение, а также приглашены секретные гости.

Напомним, Иван Ургант в день начала СВО на Украине опубликовал в своем микроблоге черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестало выходить в эфир его шоу «Вечерний Ургант». Официальных сообщений об увольнении шоумена с Первого канала не было, однако в эфир он так и не вернулся, несмотря на то, что федеральные каналы возобновили трансляцию развлекательного контента.

Кроме того, телеведущий перестал появляться и на светских мероприятиях. Летом 2022 года его впервые не позвали вести фестиваль «Алые паруса» и музыкальную премию «Золотой граммофон». В январе 2023 года с показа сняли телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием звезды.

Ранее Иван Ургант обратился к матери спустя 10 лет после ее смерти.