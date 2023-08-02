«Жалко терять»: стало известно, почему Пугачева скрывается в Юрмале

Певица Алла Пугачева приняла участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, но скрывала свой приезд. Примадонна не опубликовала ни одного фото в соцсетях и не стала общаться с прессой. Журналисты высказали свою версию поведения артистки. Об этом сообщается на сайте «7Дней.ru».

Сообщается, что исполнительница все это время провела на арендованной вилле. Она не стала высказываться в поддержку Вайкуле и других артистов. Некоторые предполагают, что Примадонна жалеет о своем приезде и думает, что совершила ошибку.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что участников фестиваля в Юрмале больше не ждут в России. Артисты якобы сделали свой выбор и отвернулись от страны.

Алла Пугачева хоть и приехала к Вайкуле, но на сцене не выступала. Она не стала публиковать в Сети снимки с мероприятия, будто ее на нем и не было. Журналисты пытались связаться с певицей, но она отказывалась общаться и озвучивать свою позицию.

«Все-таки в родной стране у нее с мужем осталась дорогая недвижимость, которую ей жалко терять», – отмечают СМИ.

Ранее мы писали о том, как Пугачева нацепила розовый жакет и брюки-дудочки, чтобы произвести впечатление трендовым образом. Она появилась перед публикой в неожиданном образе, но ее все равно раскритиковали в соцсетях. Стилист Рыбальченко прокомментировала неудачный выход звезды.