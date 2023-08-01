«Выглядит комично»: Пугачева нацепила розовый жакет и брюки-дудочки, чтобы произвести впечатление трендовым образом

Певица Алла Пугачева появилась на фестивале подруги Лаймы Вайкуле в Юрмале в трендовом образе барбикор. Артистка надела розовый жакет и короткие брюки-дудочки. Стилист Мария Рыбальченко раскритиковала наряд, заявив, что на Примадонне он смотрится комично, а не модно.

Комментарий эксперта приводит BLITZ+.

Рыбальченко считает, что возрастные женщины и тренд барбикор – несовместимы.

«Он Алле Борисовне не подходит ни по возрасту, ни по цвету… Этот тренд не для всех. На звезде он выглядит скорее комично, чем модно», - считает эксперт.

До этого Пугачева пришла на фестиваль в достаточно дерзком образе. Она надела костюм-двойку, состоящий из мини-шорт и черной футболки. 74-летняя певица выглядела худой и помолодевшей.