«Выглядит комично»: Пугачева нацепила розовый жакет и брюки-дудочки, чтобы произвести впечатление трендовым образом
Стилист Мария Рыбальченко назвала комичным тренд барбикор на Алле Пугачевой.
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Певица Алла Пугачева появилась на фестивале подруги Лаймы Вайкуле в Юрмале в трендовом образе барбикор. Артистка надела розовый жакет и короткие брюки-дудочки. Стилист Мария Рыбальченко раскритиковала наряд, заявив, что на Примадонне он смотрится комично, а не модно.
Комментарий эксперта приводит BLITZ+.
Рыбальченко считает, что возрастные женщины и тренд барбикор – несовместимы.
«Он Алле Борисовне не подходит ни по возрасту, ни по цвету… Этот тренд не для всех. На звезде он выглядит скорее комично, чем модно», - считает эксперт.
До этого Пугачева пришла на фестиваль в достаточно дерзком образе. Она надела костюм-двойку, состоящий из мини-шорт и черной футболки. 74-летняя певица выглядела худой и помолодевшей.