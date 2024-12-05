«Жалко, он необыкновенного дарования»: Хазанов объяснил, почему Галустян не сможет добиться успеха

Актер Геннадий Хазанов заявил, что из Михаила Галустяна «никогда ничего не выйдет». Хазанов высказался о юмористе в эфире шоу Sheinkin40.

По словам артиста, он может назвать немногих молодых комиков, чей юмор ему нравится. В качестве примера Хазанов назвал Галустяна и отметил его талант. При этом он считает, что Михаил не сможет достичь успеха, поскольку рядом с ним нет опытного наставника.

«Мишу Галустяна жалко, кстати говоря, он необыкновенного дарования. Но никогда ничего из него не выйдет. А он не виноват в этом. На его жизненном пути не встретился ни Рязанов, ни Гайдай, ни Данелия, которые могли бы упаковать этот алмаз, огранить его», — заявил артист.

Также Хазанов рассказал, как предлагал помощь молодому стендаперу, но тот, в свою очередь, не захотел с ним общаться. Артист с сожалением добавил, что считал комика одаренным.

«У него такой плотный гастрольный график, какой у меня был в лучшие годы. Я решил с ним связаться для того, чтобы вытащить его на пространство театра эстрады в Москве. Телефона у меня не было, мне дали номер его жены — она по совместительству его директор. Этот молодой человек даже не соизволил отзвонить, а ему нет сорока», — вспомнил Хазанов.

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