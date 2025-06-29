Российские знаменитости не смогут выступить в Азербайджане до конца года

Российские артисты не смогут выступить в Азербайджане до конца года. Все представления с их участием отменены из-за задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге.

Информация об отмене концертов размещена на сайте билетов iTicket. В Азербайджане собирались выступить Леонид Агутин с Анжеликой Варум, Баста. Также планировался пока спектаклей «Щелкунчик», «Дюймовочка», «Мастер и Маргарита» и концерты российских стендап-комиков. Зрители могут вернуть деньги за купленные билеты в пунктах продаж или онлайн.

В Минкультуры страны отметили, что в Азербайджане отменены все мероприятия, запланированные российскими государственными и частными учреждениями.

27 июня в Екатеринбурге силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек в рамках расследования убийства торговца, которое было совершено в 2001 году. МИД Азербайджана потребовало от России тщательного расследования обстоятельств инцидента.

Ранее стало известно, что Надежда Кадышева анонсировала масштабный концерт в «Лужниках». Сайт «Страсти» решил выяснить у Сергея Жорина, смогут ли фанаты вернуть деньги в случае его отмены.