Жалко, но при этом виновен: Добровинский заявил, что у близких Захарова нет четкой позиции по Ефремову

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП с участием Сергея Захарова, отбывает наказание в колонии. Этой весной он намерен подать прошение об условно-досрочном освобождении. На планы артиста освободиться пораньше могут повлиять близкие погибшего мужчины. Адвокат Александр Добровинский, представлявший ранее интересы семьи Захарова, рассказал Пятому каналу, как родные Сергея сейчас относятся к Ефремову.

По словам Добровинского, не так давно к нему обратились представители осужденного актера. Они хотели бы узнать, какова позиция семьи погибшего мужчины относительно выхода актера из колонии по УДО.

«Мы разговаривали с одним из сыновей. Люди находятся в процессе обдумывания», — сообщил он.

В целом у близких Сергея нет определенного отношения к Михаилу. Кому-то жалко провинившегося актера, а кто-то считает назначенное наказание справедливым, отметил адвокат.

Ранее Добровинский заявил, что семья Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, никаких писем с покаянием от артиста не получала. Информация о переписке Михаила с близкими погибшего мужчины появилась в Сети.