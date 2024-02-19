«Чьи-то очередные выдумки»: адвокат заявил, что семья погибшего не получала писем от Михаила Ефремова

Адвокат Александр Добровинский заявил, что семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, никаких писем с покаянием от артиста не получала. Об этом сообщает Газета.Ru.

По словам адвоката, СМИ пишут, что супруга погибшего Маргарита Захарова и их сын получают письма от Михаила Ефремова. Как утверждается, в этих письмах актер раскаивается в случившемся и просит их дать свое согласие на то, чтобы он вышел на свободу по УДО.

Александр Добровинский отметил, что он находится на связи с семьей Сергея Захарова. Адвокат спросил у родных погибшего, насколько распространяющаяся в СМИ информация соответствует действительности.

«Маргарита Захарова сказала, что никаких писем они не получали, и единственные люди, которые обратились к семье, это друзья Михаила Ефремова. И обратились они через меня. Все остальное — чьи-то очередные выдумки. Я даже подозреваю, чьи», — подчеркнул Александр Добровинский.

Напомним, 18 февраля СМИ со ссылкой на актеров, знакомых с ситуацией, сообщали, что Михаил Ефремов неоднократно писал письма из колонии вдове и младшему сыну погибшего Сергея Захарова.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей погиб курьер Сергей Захаров. Актер был осужден на 7,5 лет колонии. На данный момент артист отбывает наказание на протяжении трех лет.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов может выйти из колонии по УДО уже летом 2024 года.