«Жалко»: фанаты рассказали, почему Варум не было на большом юбилейном концерте Агутина

Певица Анжелика Варум пропустила большой юбилейный концерт мужа, исполнителя Леонида Агутина. По информации фанатов, она заболела.

Об этом сообщает Экспресс газета со ссылкой на главный фанатский Telegram-канал.

В нем говорится: «Варум не было, сказала заболела, жалко».

Агутин собрал в Москве целый стадион. Фанаты также сообщили, что из-за звукорежиссера певец «под конец прям разозлился» - это «было видно и слышно».

Несмотря на отсутствие жены, сложности со звуком, Агутин остался доволен концертом. В персональном блоге он поблагодарил зрителей за встречу на юбилейном концерте в минувшие выходные.

Ранее сообщалось о госпитализации отца музыканта Николая Агутина. Говорилось, что его положили в кардиологическое отделение. Сам артист утверждал, что приехал на плановое обследование и пробудет в больнице 2-3 дня. Агутина подключили к специальному аппарату – обследование потребовалось из-за резкого скачка давления. Говоря о своем состоянии, музыкант сообщил, что «все замечательно» и «анализы хорошие».