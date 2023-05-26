«Жалко детей»: Алла Пугачева покидает Израиль

Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) вместе с детьми покидают Израиль. Семья уедет в Юрмалу.

Неожиданной новостью поделился глава семейства в соцсетях. Галкин* написал: «Каждый год ждем поездку в любимую Юрмалу».

Подписчики обратили внимание на старое фото, сделанное юмористом в Юрмале. Под постом писали: «Фото устарело», «Почему фото давно минувших дней?!», «Фото старое совсем».

Некоторые обрадовались скорому приезду семьи в Латвию. Интернет-пользователи отмечали: «Юрмала каждый год рада вам», «А мы в Юрмале ждем вас».

Одной из подписчиц стало жалко детей Пугачевой и Галкина*. Она оставила следующий комментарий: «До интервью с Васильевой было вас жалко просто, как человека, который языком своим разрушил то, что с такой любовью созидал… После интервью жалко стало детей, хорошие они».

Ранее мы писали, что Пугачева договорилась об аренде виллы неподалеку от особняка певицы Лаймы Вайкуле. Стоимость аренды для Примадонны составит более 30 млн рублей.

*Признан иноагентом на территории РФ