«Трудно дышать и ходить»: пережившая 4 операции на сердце Пугачева вынуждена покинуть Израиль

С осени прошлого года Алла Пугачева вместе с семьей живет в Израиле. За это время она успела там полностью обосноваться: нашла комфортное жилье, устроила детей в престижную школу. Однако в скором времени Примадонне вновь придется готовиться к переезду. А виной всему серьезные проблемы со здоровьем.

Отметившая недавно 74-летие певица никогда не скрывала, что ее организм стареет, из-за чего ей иногда приходится весьма непросто. Больше всего артистку беспокоит сердце. Чтобы наладить его работу Алле Борисовне пришлось пережить четыре операции. В общем-то, из-за этого ей в свое время пришлось отказаться от сцены, так как врачи запретили ей волноваться и много работать.

Последнее хирургическое вмешательство Пугачевой было проведено четыре года назад после сердечного приступа. Об этом рассказывала Кристина Орбакайте. После установки еще одного стента Примадонне стало еще сложнее переносить перелеты, а также жару. Из-за этого лето она предпочитала проводить в комфортном для себя климате в Юрмале.

«Я старею, и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», - признавалась артистка.

В этом году Алла Борисовна вновь собирается провести самые жаркие месяцы в Латвии. По информации издания kp.ru, Пугачева уже договорилась об аренде элитной виллы, находящейся неподалеку от особняка Лаймы Вайкуле. Двухэтажный дом включает в себя спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны. Все это Пугачева получит на четыре месяца за 35,6 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько Алла Пугачева тратит на содержание замка в Грязи, в котором уже давно не живет.