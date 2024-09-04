«Жалко, что всего на полмиллиона»: Михаил Шуфутинский о повышении цен на свои выступления

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский прокомментировал информацию о повышении цен на свои концерты до 3 миллионов рублей. Шансонье подчеркнул, что считает подорожание закономерным.

«Нас с каждым годом становится меньше. Если цены поднимают на наши выступления, наше присутствие, я считаю это вполне естественным. Если мы не заслужили бы, нам бы не повышали цены. Ничего в этом плохого не вижу», — сказал исполнитель в YoyTube-шоу «Вопрос ребром».

Шуфутинский также в шутку отметил, что цены на выступления повышает не он, а «Третье сентября».

«Жалко, что всего на полмиллиона», — заключил шансонье.

Ранее Михаил Шуфутинский выступил на концерте в Государственном Кремлевском дворце и трижды спел свой хит про 3 сентября. Сначала артист исполнил песню вместе с композиторами Игорем Крутым и Игорем Николаевым. А позже вышел на сцену с Егором Кридом. В третий раз Шуфутинский вышел один и спел на бис.