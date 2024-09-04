Михаил Шуфутинский трижды спел в Кремле хит про 3 сентября и «костры рябин»

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский выступил на концерте в Государственном Кремлевском дворце и трижды спел на бис свой хит про 3 сентября.

Как сообщает РИА Новости, сначала артист исполнил песню вместе с композиторами Игорем Крутым и Игорем Николаевым.

А позже вышел на сцену и спел про «костры рябин» уже в дуэте с Егором Кридом. Песня прозвучала в современной обработке.

В третий раз Шуфутинский вновь появился на сцене уже один и на бис исполнил эту же композицию.

Напомним, песня про 3 сентября, написанная около 30 лет назад, приобрела небывалую популярность и легла в основу многочисленных мемов.

Ранее сообщалось, что перед 3 сентября Шуфутинский поднял ценники на выступление на полмиллиона рублей. Теперь корпоратив с участием шансонье обойдется желающим в 3 миллиона рублей. В прошлом году Шуфутинский готов был исполнять хит про 3 сентября и костры рябин на миллион дешевле.