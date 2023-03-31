«Жалко»: Анна Семенович призналась, что хотела бы стать наложницей султана
Анна Семенович увидела бриллиант султана в Стамбуле и захотела стать наложницей.
Фото: Starface.ru
Бывшая участница группы «Блестящие», а ныне одна из самых эффектных певиц Анна Семенович продолжает путешествовать по миру. Недавно она вернулась с Мальдив, немного отдохнула в Москве и отправилась в Стамбул. Артистка поразилась тем, как жили султаны, и неожиданно заявила, что сама стала бы наложницей в гареме.
43-летняя исполнительница публикует разнообразные фото и показывает всю роскошь, которая есть в турецких дворцах. Поклонники сделали вывод, что красавица отправилась на поиски романтических приключений.
«Мы пришли в Топкапы (главный дворец Османской империи середины 19 века – прим. автора), это замок, в котором жили 26 султанов со своими наложницами. Вот это второй в мире по величине бриллиант 86 карат. Непонятно кому он принадлежал, но жалко не мне», – цитирует поп-диву PROZVEZD.
Семенович была в восхищении от драгоценного камня и пожелала каждой девушке иметь такой или хотя бы половину. Певица также отметила роспись на стенах дворца и отдельную женскую часть, где жили наложницы.
«Тут наложницы султана жили, он мог выбрать себе любую на ночь. Все соблазняли султана, чтобы стать его наложницей, класс… Это он меня еще не видел в то время, жаль», – порассуждала звезда.
Ранее мы писали о том, что 43-летняя Анна Семенович стремительно теряет вес из-за серьезного заболевания. Звезда сообщила: недавно она испробовала необычные блюда, после которых самочувствие резко ухудшилось. По словам артистки, виной всему стало отравление, вот почему ей пришлось сесть на специальную диету. На фоне всей этой ситуации знаменитость прилично сбросила в весе: речь идет о трех килограммах, потерю которых она прилично ощущает.