«Жалко»: Анна Семенович призналась, что хотела бы стать наложницей султана

Бывшая участница группы «Блестящие», а ныне одна из самых эффектных певиц Анна Семенович продолжает путешествовать по миру. Недавно она вернулась с Мальдив, немного отдохнула в Москве и отправилась в Стамбул. Артистка поразилась тем, как жили султаны, и неожиданно заявила, что сама стала бы наложницей в гареме.

43-летняя исполнительница публикует разнообразные фото и показывает всю роскошь, которая есть в турецких дворцах. Поклонники сделали вывод, что красавица отправилась на поиски романтических приключений.

«Мы пришли в Топкапы (главный дворец Османской империи середины 19 века – прим. автора), это замок, в котором жили 26 султанов со своими наложницами. Вот это второй в мире по величине бриллиант 86 карат. Непонятно кому он принадлежал, но жалко не мне», – цитирует поп-диву PROZVEZD.