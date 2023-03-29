«Минус 3 кг»: 43-летняя Анна Семенович стремительно теряет вес из-за серьезного заболевания

Анна Семенович ведет активный диалог с публикой. Знаменитость всегда рада поделиться подробностями о себе и своей жизни. Вот почему экс-фигуристка считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. На этот раз певица вновь вышла на связь и сообщила тревожные новости. Выяснилось, что Анна заболела и начала стремительно терять вес.

Звезда сообщила: недавно она испробовала необычные блюда, после которых самочувствие резко ухудшилось. По словам Семенович, виной всему стало отравление, вот почему ей пришлось сесть на специальную диету.

«Вчера я ела последний раз в восемь вечера, и вот я только села за стол. Два раза в день питаюсь», — сообщила Анна.

На фоне всей этой ситуации знаменитость прилично сбросила в весе: речь идет о трех килограммах, потерю которых она прилично ощущает.

«Единственный плюс отравления — это минус три кг. Теперь я легкая королева песка», — резюмировала Семенович.

Ранее 43-летняя артистка ответила на обвинения в полноте и публично заявила: «Я не худышка». Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой 37-летняя Ольга Бузова пожаловалась на травлю от влиятельных людей. По словам телеведущей, не всем нравится ее успех, вот почему она нередко получает гневные комментарии в свой адрес. Об отношении Бузовой к происходящему узнаете в этой статье.