«Жалкие шавки!»: жена Павла Мамаева жестко ответила Алане Мамаевой и Марии Погребняк

Жена Павла Мамаева назвала лицемерными Алану Мамаеву и Марию Погребняк. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня бывшая жена Павла Мамаева Алана отреагировала на историю знакомства нынешней супруги футболиста Надежды Санько с избранником. Та заявляла, что по счастливой случайности встретила будущего мужа. Алана опровергла ее слова, приложив скриншоты переписок, доказывающие, что Санько общалась с ней еще до знакомства с футболистом и знала все о проблемах в их семейной жизни.

Однако после этого высказаться решила уже сама Санько. Она обвинила Алану Мамаеву и ее подругу Марию Погребняк в травле.

«Я будто оказалась в школе, где несколько отбитых подростков, собравшихся в кучку, нападают на одну, потому что по одиночке они слабы! Но я вам не по зубам, вы явно ошиблись адресом!» — заявила она.

Погребняк она назвала двуличной и лицемерной, а также напомнила, что девушки не раз проходились по ее внешности, хотя сами выступают против буллинга.

«Вы все время кричите, что против буллинга, осуждаете других, а потом обсуждаете меня с ног до головы! Жалкие шавки, другого слова нет на вас!» — заявила она.

Санько также настаивает на том, что не была знакома с Мамаевой.

«Я понятия не имела, кто такая Алана до этой программы. А вот она меня очень хорошо знала и, видимо, я была ее кумир — до сих пор не может перестать вспоминать меня везде», — добавила она.

