Роды Агаты Муцениеце могут обойтись ей в 2 млн рублей. Об этом сообщает StarHit.

Вчера Агата Муцениеце показала элитную клинику, в которой она собирается рожать ребенка от Петра Дранги. Знаменитость выбрала больницу, в которой рожали такие звезды, как Елена Темникова, Оксана Самойлова и Анастасия Решетова.

По данным журналистов, роды в VIP-палате с полным сопровождением могут обойтись актрисе в 2 миллиона рублей. Есть варианты и поскромнее — минимальный Welcome-пакет обойдется минимум в 455 тысяч рублей. Еще одна программа, нацеленная на роды в максимально домашней атмосфере в джакузи или кровати, будет стоить от 600 тысяч до 1,5 миллионов рублей.

Напомним, Агата Муцениеце объявила о беременности еще до свадьбы с Петром Дрангой. Пара ждет появления на свет девочки.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце раскрыла, сколько килограммов набрала за беременность.