«Жалкие потуги когда-то выдающейся певицы»: эксперты раскритиковали новый трек Аллы Пугачевой

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов раскритиковал новый трек певицы Аллы Пугачевой, который она выпустила после альбома «P.S». Он назвал эту песню «жалкими потугами» и заявил, что Примадонна не должна была его записывать в принципе.

В первых числах марта Аллы Борисовна, которая не радовала поклонников своим творчеством уже много лет, неожиданно разместила на музыкальных площадках свою новую композицию. Ее фанаты уже назвали «На бис». В планах у артистки представить еще две новые песни к 75-летнию. Но эксперты в музыке считают, что ей не стоит это делать.

«Это жалкие потуги когда-то выдающейся певицы. Зачем нужно было петь прокуренным голосом и выпускать композицию в таком виде? Пугачева давно угробила свой вокал и здоровье несдержанным образом жизни», - поделился мнением Полупанов с беседе с «Абзацем».

С обозревателем согласился и звукорежиссер Дмитрий Воронцов. Он подчеркнул, что Алла Борисовна не обрабатывала свой голос. Да и в целом трек получился «сырой». По его мнению, композиция была выпущена в неготовом виде.

Ранее критик Евгений Бабичев заявил, что Пугачева хочет зарабатывать в России на новых песнях.