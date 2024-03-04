Критик Бабичев заявил, что Пугачева хочет зарабатывать в России на новых песнях

Музыкальный критик Евгений Бабичев предположил, что уехавшая из России певица Алла Пугачева внезапно возобновила творческую карьеру, чтобы вновь начать зарабатывать. Именно с этой целью представители артистки разместили композиции из нового альбома P.S. на музыкальных платформах.

Как напомнил Бабичев, 74-летняя Пугачева лишилась доходов, покинув Россию в 2022 году.

«Примадонна никогда не работала в эпоху стриминга. И сейчас публикация новых записей дает ей возможность заработать, разместив треки на музыкальных платформах. Других способов заработка у нее нет», - сказал критик в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что стриминговые платформы также станут своеобразным мерилом популярности Пугачевой, так как количество официальных прослушиваний прямо влияют на хит-парады.

«На мой взгляд, это будет вызовом для самой Пугачевой, потому что она хочет увидеть, способна ли она на что-то до сих пор, осталась ли у нее аудитория», — сказал Бабичев.

Критик не исключил, что артистка выпустит новые песни и к своему 75-летнему юбилею 15 апреля.

1 марта впервые за 16 лет Пугачева выпустила сборник своих песен. В альбом «P.S» вошли композиции «На коне», «Жизнь напоказ», «Святая ложь», «Вольная», «Монолог», «Анестезия», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Свеча горела» и еще 11 треков.

Ранее мы писали, что уехавшая в 2022 году из России Алла Пугачева устроила вечеринку в Израиле в честь наступления весны. Частное мероприятие 74-летней артистки прошло на арендованной яхте под украинскую музыку.