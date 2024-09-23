«Жалкая наркоманка»: актер Даниил Вахрушев поругался с Даной Борисовой

Актер Даниил Вахрушев назвал Дану Борисову жалкой наркоманкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».

Даниил Вахрушев и Дана Борисова стали участниками нового шоу «Звезды в джунглях». В первом же выпуске проекта между ними завязалась перепалка — все началось с насмешек Борисовой над шапкой, которую носит актер.

«Я сейчас на тебя смотрю, ты реально жалок», — начала Борисова.

После этого Вахрушев с матами обрушился на ведущую.

«Жалкая — это ты. Об этом вся страна знает. Как ты достала всех, наркоманка», — ответил он Борисовой.

В перепалку вступилась журналистка Алена Жигалова, которая заявила, что актер переходит все грани, матеря Борисову. Однако конфликт уладить так и не удалось.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова публично унизила Дарью Блохину в «Шоу Воли». Телеведущая заявила, что актрису дубляжа никто не знает.