«Тебя никто не знает»: Дана Борисова публично унизила Дарью Блохину в «Шоу Воли»

Дана Борисова спровоцировала конфликтную ситуацию в студии «Шоу Воли». Телеведущая активно делилась впечатлениями о съемках реалити «Звезды в Джунглях» и не давала высказаться другим гостям шоу, среди которых были рэпер Натан, журналистка Алена Жигалова и мастер дубляжа Дарья Блохина.

Борисова успела поведать о том, что летела на трех самолетах, проспала рейс и потеряла багаж в Стамбуле, когда ее внезапно перебила Дарья Блохина.

«Теперь вы понимаете, почему я все время молчу?», - обратилась она к ведущему шоу Павлу Воли.

При этом Дана не растерялась и с уверенностью заявила, что Блохина молчит совершенно по другой причине.

«Ты молчишь, потому что тебя никто не знает. Как выяснилось, тебя знают только по той причине, что ты говоришь в навигаторе «поверните налево», - сказала Борисова.

Отрывок из программы, которая еще не вышла в эфир, опубликовал Telegram-канал «Звездач».

Ранее Дана Борисова посетила презентацию шоу «Звезды в джунглях» и устроила скандал во время общения с прессой. Она придралась к журналистке, вопросы показались звезде скучными и банальными.