«Тебя никто не знает»: Дана Борисова публично унизила Дарью Блохину в «Шоу Воли»
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Дана Борисова спровоцировала конфликтную ситуацию в студии «Шоу Воли». Телеведущая активно делилась впечатлениями о съемках реалити «Звезды в Джунглях» и не давала высказаться другим гостям шоу, среди которых были рэпер Натан, журналистка Алена Жигалова и мастер дубляжа Дарья Блохина.
Борисова успела поведать о том, что летела на трех самолетах, проспала рейс и потеряла багаж в Стамбуле, когда ее внезапно перебила Дарья Блохина.
«Теперь вы понимаете, почему я все время молчу?», - обратилась она к ведущему шоу Павлу Воли.
При этом Дана не растерялась и с уверенностью заявила, что Блохина молчит совершенно по другой причине.
«Ты молчишь, потому что тебя никто не знает. Как выяснилось, тебя знают только по той причине, что ты говоришь в навигаторе «поверните налево», - сказала Борисова.
Отрывок из программы, которая еще не вышла в эфир, опубликовал Telegram-канал «Звездач».
Ранее Дана Борисова посетила презентацию шоу «Звезды в джунглях» и устроила скандал во время общения с прессой. Она придралась к журналистке, вопросы показались звезде скучными и банальными.