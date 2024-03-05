«Только скальпель»: Лужина пожалела о том, что сделала уколы красоты

Актриса Лариса Лужина заявила, что зря потратила деньги на уколы красоты. В интервью Kp.ru знаменитость призналась, что раньше прибегала к инъекциям гиалуроновой кислоты.

Артистка призналась, что не наблюдает заметных результатов ни после уколов красоты, ни после фотоомоложения, и считает, что потратила деньги впустую на эти процедуры. Она также отвергла эффективность безоперационной подтяжки лица.

«Зримый результат дает только скальпель. Одно время я хотела сделать круговую подтяжку. Но после операции на сердце, мне это противопоказано», — поделилась звезда.

Согласно сообщению Telegram-канала Mash от 13 декабря 2023 года, 12 декабря Лужина перенесла сердечный приступ. 22 декабря артистка сообщила, что ей стало лучше, несмотря на то, что она находится в больнице.

По словам 84-летней артистки, врачи отказались устанавливать кардиостимулятор, несмотря на диагноз – мерцательная аритмия. Лужина уточнила, что такое решение было принято медиками из-за предыдущей серьезной операции на сердце, и установка кардиостимулятора в данном случае могла бы вызвать проблемы со здоровьем.

Ранее мы писали о том, что 85-летняя актриса Лужина рассказала о пенсии. Звезда призналась, что получает надбавку к пенсии как блокадница. Также она напомнила, что московским актерам доплачивают 30 тыс. рублей за звание народный и заслуженный артист, которые их «спасают».