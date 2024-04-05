Развод отменяется: Анна Седокова воссоединилась с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова воссоединилась с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой. То, что они смогли помириться, артистка подтвердила романтическими кадрами с супругом.

Начало 2024 года выдалось для звездной пары непростым. По причинам, которые экс-солистка группы «ВИА Гра» предпочла не озвучивать, они решили разъехаться. Анна вернулась в Москву вместе с сыном Гектором и призналась, что не знает дальнейшую их с мужем судьбу.

Долгое время Седокова предпочитала не комментировать разлад в семье, но недавно в личном блоге она неожиданно опубликовала новое видео с Янисом. На нем она прижималась к возлюбленному и выглядела при этом счастливой. Кадры она сопроводила песней со строчками: «Не нужны мне те шуты, камни и цветы, если даришь это все не ты».