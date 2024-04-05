Развод отменяется: Анна Седокова воссоединилась с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой
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Певица Анна Седокова воссоединилась с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой. То, что они смогли помириться, артистка подтвердила романтическими кадрами с супругом.
Начало 2024 года выдалось для звездной пары непростым. По причинам, которые экс-солистка группы «ВИА Гра» предпочла не озвучивать, они решили разъехаться. Анна вернулась в Москву вместе с сыном Гектором и призналась, что не знает дальнейшую их с мужем судьбу.
Долгое время Седокова предпочитала не комментировать разлад в семье, но недавно в личном блоге она неожиданно опубликовала новое видео с Янисом. На нем она прижималась к возлюбленному и выглядела при этом счастливой. Кадры она сопроводила песней со строчками: «Не нужны мне те шуты, камни и цветы, если даришь это все не ты».
Отметим, что слухи о разводе Анны и Яниса появляются довольно часто и провоцируют их они сами. Тем не менее, еще ни раз конфликты в паре не привели к окончательному расставанию. Певица и баскетболист по-прежнему вместе. И хоть общих детей у них пока нет, Тимма помогает жене воспитывать сына от другого мужчины. Гектор не называет отчима отцом, но относится к нему довольно тепло.
Ранее дочь Анны Седоковой призналась, что никогда не воспринимала Яниса Тимму как отца.