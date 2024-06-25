«Жалеет — значит, любит»: актриса Нонна Гришаева раскрыла секрет крепкого брака

Звезда сериала «Папины дочки» Нонна Гришаева уже 17 лет счастлива в браке с актером Александром Нестеровым. В беседе с Пятым каналом заслуженная артистка России поделилась своим секретом семейного счастья.

Нонна Гришаева вышла замуж за Александра Нестерова в 2006 году, и с тех пор они неразлучны. Супруги даже работают вместе: актриса является художественным руководителем Театра РОСТА в Царицыно, а ее муж служит там же главным режиссером. По словам артистки, супруг во всем ее поддерживает и помогает ей.

«Мне просто повезло. <…> Он — мой большой помощник. Он мне очень помогает. Я ему бесконечно за это благодарна. Он берет на себя часть обязанностей, которыми на самом деле должна заниматься я», — поделилась Нонна Гришаева.

По словам актрисы, у нее не всегда хватает времени на решение вопросов в театре, поскольку она много снимается и занята в других театрах. Александр Нестеров помогает жене и решает все возникающие проблемные вопросы.

«В этом, наверное, и есть секрет и счастье мое. Партнерство, взаимопомощь. Собственно, это секрет и семейного счастья. Как говорила моя прабабушка: „Жалеет — значит, любит“», — отметила артистка.

Знаменитость также подчеркнула, что важно «удивлять друг друга и делать приятные сюрпризы».

Напомним, Нонна Гришаева состоит в браке с Александром Нестеровым с 2006 года. У супругов есть 17-летний сын Илья. Кроме того, у актрисы есть 28-летняя дочь Анастасия от первого брака с актером и музыкантом Антоном Дёровым.

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