«Люди со всего мира приезжают»: Нонна Гришаева рассказала, какой город довел ее до слез

Актриса Нонна Гришаева призналась, что влюблена в Санкт-Петербург из-за его невероятной архитектуры. В беседе с Пятым каналом звезда рассказала, что была растрогана до слез, когда увидела его.

Знаменитость отметила, что не единственная придерживается такого мнения.

«Я понимаю, что я не оригинальна, но что поделать. Люди со всего мира приезжают, чтобы увидеть эту архитектуру», — поделилась артистка.

Нонна вспомнила, как 30 лет назад посетила Северную столицу и была воодушевлена. Она не смогла справиться со своими эмоциями. Тогда она была участницей конкурса «Петербургский ангажемент».

«Я шла по улицам, я видела, как камни просто падают. Я шла и плакала, потому что я одесская девочка. Я выросла в очень красивом городе», — рассказала актриса.

Во время повторного приезда в Питер, уже через 15 лет, Гришаева заметила, что многие здания были отреставрированы. По словам женщины, ее душа радовалась за любимый город. Несмотря на жизнь и съемки в Москве, Нонна часто бывает в Санкт-Петербурге. Она почти каждый месяц приезжает в город, чтобы выступить перед зрителями на сцене театра ТЮЗ имени А. А. Брянцева. Звезда участвует в мюзикле «Обыкновенное чудо».