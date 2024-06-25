«Люди со всего мира приезжают»: Нонна Гришаева рассказала, какой город довел ее до слез
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Актриса Нонна Гришаева призналась, что влюблена в Санкт-Петербург из-за его невероятной архитектуры. В беседе с Пятым каналом звезда рассказала, что была растрогана до слез, когда увидела его.
Знаменитость отметила, что не единственная придерживается такого мнения.
«Я понимаю, что я не оригинальна, но что поделать. Люди со всего мира приезжают, чтобы увидеть эту архитектуру», — поделилась артистка.
Нонна вспомнила, как 30 лет назад посетила Северную столицу и была воодушевлена. Она не смогла справиться со своими эмоциями. Тогда она была участницей конкурса «Петербургский ангажемент».
«Я шла по улицам, я видела, как камни просто падают. Я шла и плакала, потому что я одесская девочка. Я выросла в очень красивом городе», — рассказала актриса.
Во время повторного приезда в Питер, уже через 15 лет, Гришаева заметила, что многие здания были отреставрированы. По словам женщины, ее душа радовалась за любимый город. Несмотря на жизнь и съемки в Москве, Нонна часто бывает в Санкт-Петербурге. Она почти каждый месяц приезжает в город, чтобы выступить перед зрителями на сцене театра ТЮЗ имени А. А. Брянцева. Звезда участвует в мюзикле «Обыкновенное чудо».