«Жалеет копейку»: певица Ольга Зарубина не одобрила американского ухажера дочери

Ольга Зарубина относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе. Знаменитость нередко высказывается о браке с Александром Малининым и обвиняет его в отсутствии интереса к их общей дочери. На этот раз певица в эфире передачи «Звезды сошлись» поделилась новыми деталями из жизни наследницы.

Уже долгое время 37-летняя Кира проживает в США. Несмотря на свой зрелый возраст, дочка Малинина никогда не была в браке и не имеет детей. Однако, как выяснилось, в скором времени это изменится. Так, Зарубина сообщила: ее наследница «помолвлена» с американцем.

Известно, что будущего супруга Киры зовут Джозеф. Звездная мама одобряет ее выбор и считает, что мужчина очень заботливый и внимательный. При этом не всегда Ольга была согласна с отношениями дочери.

Так, артистка припомнила бывшего ухажера-американца Киры, который ей крайне не понравился. По воспоминаниям Зарубиной, у избранника даже «улыбка была неестественная».

«Они еще все прижимистые. Бывает, американский муж копейку жалеет на жену. Я ей говорила, что такой ей не нужен. Сейчас Кира счастлива», — резюмировала певица.

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