«Подтяжки делаю и зубы вставила»: 64-летняя Ольга Зарубина рассказала об изменениях во внешности

Певица Ольга Зарубина регулярно получает комплименты в свой адрес. Поклонники говорят, что с возрастом артистка нисколько не изменилась. Многих интересует вопрос, как ей удается поддерживать себя в такой прекрасной форме, и есть ли в этом заслуга пластического хирурга? Вокалистка ничего скрывать не стала и откровенно ответила фанатам, что именно меняла в своей внешности.

По признанию Ольги, ей часто в лицо говорят, что она выглядит хорошо только благодаря врачам. Однако это не так. Ее секрет поддержания молодости – это уход и правильное питание. Она регулярно делает массажи лица, а также старается употреблять в пищу только натуральные продукты без консервантов.

«Мне в лицо говорили, что я и подтяжки делаю и зубы вставила за счёт телевидения. Пока ещё не вставляла, пока свои. Делаю массажи лица, не хирургические лифтинги. Потом, надо помнить, что кожа сразу реагирует на то, что мы едим. Стараюсь есть натуральную пищу без консервантов, поменьше употреблять сахара и соли», - рассказала Зарубина.

Также певица подчеркнула, что большую роль играет генетика. Ее мама, например, до 93 лет выглядела «моложавой», поэтому и она, ее дочь, не страдает от раннего старения. По ее словам, это особенность их семьи, и ее ребенок тоже выглядит намного младше своих лет.

Ранее секретами красоты делилась и нынешняя жена Александра Малинина. 60-летняя Эмма рассказала, как борется со старением и поддерживает молодость и тела, и духа.