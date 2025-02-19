«Жаль только Аллу»: Максим Галкин* нахамил подписчице, осудившей его за критику РФ

Шоумен Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) устроил перепалку с пользователями Сети, осудившими его за критику России. Муж Аллы Пугачевой в личном блоге похвастался успешными гастролями Испании, Швеции и Норвегии, однако подписчики предположили, что зарубежным туром он спасал свои активы.

Кроме того, Галкина* упрекнули в том, что на заграничных выступлениях он специально критикует Россию из-за обязательств перед «западными товарищами».

«Жаль только Аллу. Зачем ей это было, зачем?! Дожила бы свой век в любви и почитании. Неужели, зарубежные активы дороже совести?!» — отметили в комментариях.

Галкин* увидел сообщение и поспешил ответить на него. Шоумен попытался заверить пользователей, что никаких активов у него нет.

«Какие активы? Подскажете?! Может, я зарыл и забыл? И где деньги получить за грязь? Вековая пыль у вас в мозгах», — нахамил он в ответ подписчице.

Напомним, Максим Галкин* и певица Алла Пугачева уехали из РФ после начала спецоперации. Они обосновались в Израиле, а позже перебралась на Кипр.

Ранее Максим Галкин* устроил перепалку с поклонниками после критики его концерта в Осло. Муж Аллы Пугачевой отказался взять цветы у зрителей, а после эмоционально высказался о Первом канале, где работал до побега из России.

*Признан иностранным агентом на территории России