Галкин* отказался взять цветы после концерта в Осло и устроил скандал в соцсетях

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) устроил перепалку с поклонниками после критики его концерта в Осло. Муж Аллы Пугачевой отказался взять цветы у зрителей, а после эмоционально высказался о Первом канале, где работал до побега из России.

Все началось с того, что Максим* поделился кадрами, на которых довольные зрители аплодировали его шуткам. Однако в комментариях посетившие мероприятие люди выразили свое недовольство.

«Мы приехали издалека, из Средней Норвегии, это 10 часов пути на машине, автобусе и поезде до Осло. И какое же было разочарование в конце, когда вы не взяли цветы у многих зрителей….Стояли после концерта с букетами, звали вас, просили передать цветы вам или кому-то из вашей команды. Сотрудники театра, где проходил концерт, стояли в растерянности, не зная, что им делать», — рассказала о произошедшем в комментариях посетительница концерта.

Галкин* поспешил оправдаться за свое высокомерное поведение и заверил, что никуда не уходил и якобы все это время был в гримерке.

«Я еще долго был в зале, да и жил в том же отеле. Может, вы уже были на улице, а я из здания не выходил. В любом случае спасибо! Вы же цветы купили, а они еще и с вами остались, как красивое воспоминание», — ответил Галкин*.

Оправдания шоумена не понравились женщине, поэтому она обвинила бывшего кумира во лжи.

«Цветы я лично оставила на сцене по совету работников театра. Мы стояли прямо у сцены перед первым рядом. Мы подумали, что это из-за безопасности. Но у нас безопасная страна», — заявила поклонница.

Другие комментаторы также выразили мнение, что Галкин* давно пожалел об эмиграции, так как вынужден мотаться по разным странам с гастролями.

Муж Аллы Пугачевой и здесь решил не молчать. Он намекнул, что подобные комментарии портят ему настроение, а также заверил, что «диван на Первом канале», на котором можно просто сидеть и зарабатывать, вероятно, появился уже после его отъезда.

«Этот волшебный диван на Первом канале, где можно просто сидеть и зарабатывать, он появился уже после моего отъезда? Или я чего-то раньше не знал?» — с иронией отметил Галкин*.

Напомним, Максим Галкин* и певица Алла Пугачева уехали из РФ после начала спецоперации. Они обосновались в Израиле, а позже перебралась на Кипр.

Ранее покинувший Россию предприниматель Олег Тиньков*(признан иноагентом на территории РФ) побывал на концерте мужа певицы Аллы Пугачевой и поделился своими впечатлениями.

*Признаны иностранными агентами на территории России