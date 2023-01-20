Сестра Бузовой сдержанно поздравила ее с днем рождения, не получив приглашение на праздник

20 января поющая телеведущая Ольга Бузова отмечает 37-й день рождения. В честь этого еще ночью сестра артистки в личном блоге выставила небольшое видеопоздравление, которым как бы развеяла все слухи о продолжающемся конфликте в семье. Однако не все поклонники поверили в искренность Анны.

Отношения двух сестер напоминают американские горки – они то обнимаются на камеру, то абсолютно игнорируют существование друг друга. Большинство ссор Бузовых были связаны с популярностью старшей. В Сети говорили, что Анна завидовала популярности Ольги, а также упрекала ее в отсутствии материальной помощи. Бузова-младшая опровергала также все слова сестры о том, что та купила ей квартиру в Москве. Это послужило триггером к тому, что Ольга окончательно оборвала все связи с родственницей.

Сейчас Анна и Ольга совершенно не появляются вместе, хоть и говорят, что все конфликты между ними исчерпаны. Однако перед Новым годом слухи стали появляться вновь, так как мама звездных сестер предпочла встречаться с дочерями по-отдельности. Блогерши так и не прокомментировали решение не собираться вместе всей семьей.

О Ольге Анна заговорила вновь только сегодня, в ее день рождения. Девушка выставила небольшое видео с сестрой и написала поздравление в личном блоге.

«С днем рождения, сестренка. Просто будь самой счастливой девочкой на свете. Люблю», - написала Бузова-младшая.

Пользователи Сети обрадовались, увидев, что сестры вновь хорошо относятся друг к другу. Однако нашлись и те, кто не увидел в словах Анны искренности. В комментариях люди подчеркивали, что поздравление написано слишком сдержанно, в видео использованы только старые фото и видео, да и не чувствуется в их отношениях былого тепла. Также было подмечено и то, что уже второй год подряд Ольга не зовет Анну на свой день рождения. Напомним, что телеведущая сейчас находится в Минске, а ее сестра в Турции.

Ранее Ольга Бузова перед днем рождения подвела итоги жизни.