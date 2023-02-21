«Жаль, очень жаль!»: в Сети обсуждают неожиданный уход Александра Новикова

Бард Александр Новиков сообщил на своей странице в социальной сети об уходе из популярного шоу «Три аккорда». Он заявил, что не видит в нем смысла, когда в мире сейчас всем точно не до веселья. Фанаты после неожиданного объявления стали писать, что программа без него будет уже не та, и потребовали возвращения музыканта.

Несколько сотен пользователей Сети высказали свое мнение по поводу сообщения артиста. Большинство выразило переживания, что теперь «Три аккорда» будет невозможно смотреть без Новикова. Люди писали, что только он честно комментировал выступления и был непредвзят.

«Лучший из всех судей! Без него там сплошное вранье и лукавство. Жаль, очень жаль! Обожаю Новикова!» - написал один из фанатов барда.

Многие зрители и вовсе заявили, что перестанут смотреть передачу после ухода Александра. По их мнению, он был единственным, кто держал шоу на плаву, а теперь причин продолжать следить за ним просто не осталось.

При этом позицию Новикова также многие не поддержали. Пользователи писали, что не считают «Три аккорда» «веселухой», о которой говорил музыкант, и даже в такое время, как сейчас, нужно что-то подобное, чтобы не погружаться в отчаяние.

«А вот такой проект, как «Три аккорда», очень даже нужен, он тоже может быть патриотичным! Так что вы пожалуйста возвращаетесь поскорее», - отмечали люди под постом Новикова.

Отметим, что, несмотря на уход с телевидения, Новиков не собирается прекращать свою концертную деятельность. Он считает, что поклонники должны знать о его позиции не только из интервью, но и из живого общения.

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