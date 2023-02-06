«По голове бил»: певица Любовь Успенская рассказала о жестокости отца
Певица Любовь Успенская рассказала, как отец бил ее смычком по голове за неправильные ноты.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Королева шансона Любовь Успенская всегда отличалась мощным голосом и сильным характером. Поклонники уверены, что 68-летняя артистка может дать отпор любому обидчику. Но оказалось, что в детстве над будущей звездой издевался самый родной человек.
Исполнительница приняла участие в музыкальном шоу «Три аккорда». На сцене выступал певец Вадим Казаченко с композицией «Шел трамвай 10-й номер». Именно она напомнила Успенской то, что происходило с ней много лет назад.
Любовь Залмановна рассказала, что ее отец любил играть эту песню на скрипке. Он приходил домой ночью и будил тогда еще маленькую дочь, которая уже спала в своей кроватке. Мужчина играл, а ребенок должен был ему подыгрывать. Если она не попадала в ноты, то получала смычком по голове. Об этом пишет Газета.Ru.
«Эту песню мой папа на скрипке наяривал, в три утра он приходил подвыпившим, поднимал меня с кровати. Он играл на скрипке, а я ему подыгрывала. Иногда я неправильную ноту брала, он меня по голове смычком бил», — вспомнила Любовь.
Коллега артистки после ее рассказа решил пошутить на эту тему. Александр Новиков отметил, как хорошо, что отец знаменитости играл на скрипке, а не на контрабасе.
Ранее мы писали о том, почему Успенская схватила дочь за волосы на крупном светском мероприятии.