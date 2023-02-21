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14:42, 21 февраля 2023
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«Жаль»: названа причина, по которой Нюша прервала свою карьеру певицы

Виктория Боня заявила, что карьера Нюши «сдулась» из-за брака с Сивовым .

«Жаль»: названа причина, по которой Нюша прервала свою карьеру певицы

Фото: Из профиля Instagram* Нюши (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Когда-то Нюша являлась самой востребованной певицей в отечественном шоу-бизнесе. Ее хит «Цунами» моментально возглавил все музыкальные рейтинги и полюбился публике. Правда, за последние несколько лет девушке так и не удалось повторить успех. В эфире шоу «Злые языки» Виктория Боня и Мария Погребняк откровенно обсудили ситуацию артистки.

Так, светская львица смело заявила: карьера Нюши «сдулась» из-за брака с Игорем Сивовым. По мнению Бони, именно мужчина повлиял на то, что певица перестала появляться на сцене. Слова Виктории поддержала и супруга известного футболиста.

«Даже папа Нюши говорил, как ему жаль. Он ее поднимал, помогал, у девушки есть талант, хороший голос, а тут она уходит, и все про нее забывают», — высказалась Погребняк.

Напомним, что певица уже давно не выпускала новые треки. Сейчас она занимается онлайн-тренингами вместе с мужем.

Ранее мы писали о том, была ли измена со стороны супруга Нюши на самом деле. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Нюши (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:starhit
Теги:
#Нюша
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#звездные скандалы
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#Виктория Боня
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