Пиар или нет: была ли измена со стороны супруга Нюши на самом деле

Нюша не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся секретами о себе. Однако недавно девушка сделала сенсационное признание: во время второй беременности ей изменил супруг. Еще больше публику удивило то, что знаменитость смогла простить мужчину и принять его обратно в семью. В эфире шоу «Злые языки» Виктория Боня и Мария Погребняк обсудили драму певицы.

По словам светских львиц, история, рассказанная Нюшей, является пиаром, и никакой измены не было. Знаменитости уверены, что исполнительница хита «Цунами» решила разжалобить общественность вымышленной историей.

«Я сразу сказала по факту. Это было видно, что прогрев. Чисто зарабатывание денег», — высказалась Мария.

«Это как Самойлова делала с Джиганом», — поддержала Боня.

К слову, сама Нюша пока никак не комментировала слова своих звездных коллег.

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