«Занимаюсь тем, чтобы больше любить себя»: Нюша не планирует перевозить детей от бывшего супруга к себе

Певица Нюша побывала на премии «Виктория» в Москве. На мероприятии звезда пообщалась с журналистами. Они выяснили у знаменитости, собирается ли она перевезти детей от бывшего мужа Игоря Сивого к себе.

Исполнительница рассказала Telegram-каналу Звездач, что несколько раз в месяц видится с сыном и дочерью. Сейчас дети живут вместе с отцом в Дубае. По всей видимости, Нюше достаточно времени, что они проводят вместе, а все остальное она хочет потратить на себя. Возвращать детей пока что она не планирует.

«Занимаюсь тем, чтобы больше и больше любить себя, уделять себе время. На 8 марта целый день для себя: в СПА и встреча с подругами. Я не из тех женщин, которые намеренно ходят, ищут повода, свидания, мужчин. Нужно заниматься собой и в нужный момент оно все само собой случится», — заявила певица.

Ранее певицу раскритиковали за «показуху» с дубайским детсадом для 3-летнего сына. Пользователей Сети также возмутило, что Нюша зарабатывает деньги в России, а тратит их за рубежом.