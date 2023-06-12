«Жаль, что вы не Жанна. Она была красавицей»: сестру Фриске разозлили фанаты

«Вид у вас, правда, не очень. Жаль, что вы не Жанна. Она была красавицей», — написала пользователь Сети.

Наталья показала личное сообщение от женщины и возмутилась тем, что у некоторых отсутствует чувство такта. При этом хейтер писала девушке не в первый раз.

«Все никак не успокоится», — пожаловалась родственница звезды.

Девушка часто говорит о том, что устала получать негативные комментарии по поводу внешности. Она привела в пример еще одну женщину, которая советовала ей «привести лицо в порядок».

«Хотя бы для своих подписчиков, если самой для себя не нужно. Без обид», — писала читательница микроблога Натальи.

Сестра Жанны старается реагировать на упреки с юмором. Она пообещала в следующий раз выйти в эфир с фильтрами, чтобы выглядеть в кадре лучше.

Ранее мы писали о том, какое наследство получила от Жанны Фриске ее коллега по группе «Блестящие» Ольга Орлова.