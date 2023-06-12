«Жаль, что вы не Жанна. Она была красавицей»: сестру Фриске разозлили фанаты
37-летняя Наталья Фриске резко отреагировала на сравнение с покойной сестрой Жанной.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Певица Жанна Фриске ушла из жизни очень рано – в 40 лет. После смерти эффектной артистки все внимание поклонников приковано к ее родным и коллегам. У сестры звезды Натальи множество подписчиков в соцсетях, где она делится личными переживаниями и фотографиями из жизни. Есть не только фанаты, но и хейтеры, которые пишут девушке негативные сообщения.
37-летняя родственница знаменитости пожаловалась на женщин, которые критикуют ее внешние данные. Наталья часто появляется в соцсетях без макияжа, так как является молодой мамой и нравится себе в натуральном виде. Находятся те, кто ругают Фриске и даже сравнивают ее с покойной сестрой.
«Вид у вас, правда, не очень. Жаль, что вы не Жанна. Она была красавицей», — написала пользователь Сети.
Наталья показала личное сообщение от женщины и возмутилась тем, что у некоторых отсутствует чувство такта. При этом хейтер писала девушке не в первый раз.
«Все никак не успокоится», — пожаловалась родственница звезды.
Девушка часто говорит о том, что устала получать негативные комментарии по поводу внешности. Она привела в пример еще одну женщину, которая советовала ей «привести лицо в порядок».
«Хотя бы для своих подписчиков, если самой для себя не нужно. Без обид», — писала читательница микроблога Натальи.
Сестра Жанны старается реагировать на упреки с юмором. Она пообещала в следующий раз выйти в эфир с фильтрами, чтобы выглядеть в кадре лучше.
Ранее мы писали о том, какое наследство получила от Жанны Фриске ее коллега по группе «Блестящие» Ольга Орлова.