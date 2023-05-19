Наследство Жанны Фриске получила певица Ольга Орлова

Коллега Фриске по суперпопулярному в свое время поп-коллективу «Блестящие» Ольга Орлова поделилась с подписчиками архивным фото.

На нем она изображена в окружении нескольких больших породистых собак.

Как написала певица, одна из них принадлежала Жанне Фриске. Из подписи под изображением становится понятно, что после ухода звездной хозяйки пёс породы белый лабрадор прожил совсем недолго.

Ольга Орлова, как напоминает издание Pravda.ru, крёстная мать Платона, сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева.

Известно, что в последнее время телеведущий принципиально против того, чтобы Ольга виделась с мальчиком. По мнению певицы, Шепелев пытается оградить свое чадо от всего, что имеет хоть какую-то связь с матерью.