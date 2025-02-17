«Жаль, что не пришел»: Бари Алибасов пропустил вечер памяти экс-солиста «На-На» Владимира Левкина

Продюсер Бари Алибасов пропустил вечер памяти экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Вместо этого артист передал белые розы вдове певца Марине. Об этом пишет StarHit и публикует соответствующие кадры.

14 февраля в «Есенин-центре» в Москве состоялся благотворительный концерт, посвященный ушедшему из жизни Владимиру Левкину. На вечере памяти артиста собрались его дети, вдова, младшая сестра Ирина, а также друзья и единомышленники — Ирина и Настя Грибулины, Юлия Проскурякова, Леся Ярославская, Игорь Корнилов и многие другие. Однако в зрительном зале и на сцене так и не появился продюсер группы Бари Алибасов, с которым у певца при жизни были конфликты.

В финале мероприятия на сцену неожиданно вышла женщина и вручила Марине Левкиной букет белых роз. Как оказалось, цветы передал Бари Алибасов, который не смог присутствовать на концерте, но, судя по всему, забыл все обиды прошлого.

«Жаль, что не пришел сам, но простим дедушку. Я любя! Не думайте, что мне все равно, мне правда очень приятно. Я знаю, как все переживали и спрашивали, как отреагировал Бари Каримович, общаемся ли мы. Посмотрите, какой белый и чистый букет я получила сегодня от великого продюсера, который подарил нам счастливое детство, а мне — моего простого моряка Володю Левкина», — высказалась Марина Левкина, принимая букет от продюсера «На-На».

Напомним, Владимир Левкин ушел из жизни 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Известно, что долгие годы певец боролся с раком лимфатической системы. Осенью 2024 года состояние артиста ухудшилось, он был госпитализирован с лейкозом и пневмонией.

Ранее сообщалось о том, что Бари Алибасов объяснил, почему не пришел на прощание с Владимиром Левкиным.