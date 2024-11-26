«Получился барби-хаус»: Клава Кока заехала в квартиру за 60 млн рублей

В ноябре прошлого года певица Клава Кока купила квартиру в четырех километрах от Кремля. Исполнительница лейбла Black Star отдала за недвижимость 60 млн рублей. Все это время в новом жилище артистки шел ремонт, который наконец-то завершился.

Певица призналась, что теперь ее можно поздравить с новосельем. Звезда закончила ремонт и переехала в элитное жилье.

«Очень приятно, когда в квартире новенькое все, запах новых вещей, трепет при первом ночлеге. У меня розовая раковина, розовые стены, у меня получился барби-хаус», — приводит слова 28-летней артистки Telegram-канал «Звездач».

Клава хочет совместить новоселье с празднованием корпоративного Нового года — позвать всех друзей, чтобы те нарядили елку вместе с ней.

Звезда купила квартиру без помощи родителей — ей также не пришлось брать ипотеку.

Квартира площадью около 100 кв. метров находится в районе Беговом. Территория жилищного комплекса — закрытая, в нем есть отдельный паркинг и фитнес-клуб с бассейном.

Недавно артистка рассталась с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. Певица вышла на связь с подписчиками со слезами на глазах.