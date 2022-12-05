Жадный до денег Шепелев раскрыл главную тайну тяжелобольной Жанны Фриске

Одна из самых ярких и добрых поп-певиц отечественного шоу-бизнеса Жанна Фриске умерла в 2015 году. 40-летняя исполнительница несколько лет боролась с онкологией, но болезнь победила. Родственники звезды обвиняли ее возлюбленного Дмитрия Шепелева в том, что он не заботился о Жанне. А журналисты говорят, что телеведущий буквально предал ее.

Бывшая солистка группы «Блестящие» до последнего не хотела рассказывать о своей тяжелой болезни. Жанна просила родных и близких не выдавать ее секрет, но Дмитрий поведал об этом. По мнению журналиста Георгия Иващенко, мужчина не должен был распространять самую сокровенную тайну своей избранницы на весь мир.

СМИ приводят слова родителей певицы, которые говорили о том, что Шепелев не хотел тратить свои деньги на лечение Жанны. Есть мнение, что телеведущий решил открыто сообщить об онкологии, чтобы через специальные фонды собрать необходимую сумму.

«Есть такая версия, что Шепелев в период, когда Жанна не могла совсем отвечать и контролировать все действия, выступил с объявлением о сборе средств для того, чтобы сохранить максимальное количество ресурсов, которые были», — объяснил Иващенко в беседе с 5-tv.ru.

Поклонники и журналисты считают, что огласка негативно отразилась на состоянии Фриске, которая в итоге просто не смогла принять публичности в этом вопросе. Звезда планировала самостоятельно бороться с болезнью и скрывалась от папарацци, чтобы не показывать изменения во внешности.

Напомним, что после смерти знаменитости ее родители обвиняли несостоявшегося зятя в похищении денег, которые благотворительный фонд так и не успел потратить на лечение Фриске. В СМИ не раз писали о судебных тяжбах из-за имущества покойной звезды. Дмитрий до сих пор уверяет, что не хочет ругаться с родственниками Жанны, но все эти годы так и не дает им видеться с сыном Платоном.

Ранее мы писали, как экс-участница «Блестящих» Ольга Орлова обвинила отца Фриске в конфликте с Дмитрием Шепелевым.