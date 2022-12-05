Ольга Орлова обвинила отца Жанны Фриске в конфликте с Дмитрием Шепелевым

Жанна Фриске скончалась 7 лет назад. После смерти матери маленький Платон остался с отцом Дмитрием Шепелевым, и теперь телеведущий категорически против, чтобы сын общался с родственниками со стороны певицы. В том числе с дедушкой, крестной и тетей.

Ольга Орлова, являющаяся крестной мамой Платона, рассказала, что Шепелев разорвал с ней все связи и не дает участвовать в жизни мальчика. Но артистка не сдается. Она уверена, что в возникшем конфликте виноваты обе стороны, и теперь им просто нужно поговорить и помириться. Также Орлова поделилась, что хоть и любит отца Жанны Фриске Владимира Борисовича, иногда он «совершает определенные ошибки».

«Я очень хочу договориться. Их помирить… У меня есть на этот счет соображения… Родители, которые убиты горем… Еще забрать внука… Дядя Вова, я его очень люблю, но он совершает определенные ошибки», - считает Ольга.

Телеведущая намерена мирить Владимира Борисовича с бывши зятем. По ее словам, это нужно решить мирно, по-семейному, не привлекая прессу. Разрешение этого конфликта в первую очередь нужно маленькому Платону, которому необходимо общаться со своими родственниками.

К слову, ранее поговорить с Шепелевым пыталась и сестра Жанны Фриске Наталья. Но телеведущий пошел в отказ, так как не настроен на диалог.

Сам Дмитрий заявляет, что родственники Жанны сами не желают видеться с Платоном. Однако Владимир Борисович как-то рассказывал, что по приглашению Шепелева ездил в поселок под Минском, чтобы повидаться с внуком, но его там не оказалось. Отец заблаговременно увез сына в Москву. «Короче, издевается», — жаловался отец Фриске.

Напомним, что ранее Владимир Борисович делился, что иногда видит покойную дочь во снах.