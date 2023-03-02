Жадно трогал ее руками: оставшийся без жены Игорь Николаев нашел новую любовь

Композитор Игорь Николаев на днях впервые вышел в свет после сообщения о госпитализации и инсульте. 63-летний певец появился на музыкальной премии, где позировал перед фотографами в стильном костюме, но похудевший и осунувшийся. Многие были удивлены, что жена мэтра Юлия Проскурякова не пришла поддержать мужа, но он не растерялся и нашел новую любовь.

Прославленный музыкант получил награду в номинации «Проект в области классической музыки», а после премии «Виктория» вышел на дорожку пообщаться с журналистами. Маэстро держал статуэтку в виде женщины, которую жадно трогал руками.

Преданные фанаты знают, что у Николаева множество наград, но этой победой он тоже очень гордится. Награда стала его любовью, для которой он наверняка найдет место на своей полке с остальными статуэтками. Фанаты осыпали певца комплиментами и поздравили с очередным достижением.

«Вот, чтобы так всегда было! Заслуженная награда! Браво!» – пишут в комментариях.

Фотографы не заметили на мероприятии жену исполнителя Юлию Проскурякову. А ведь она тоже является певицей. Но награда ей не досталась, возможно, поэтому она и не пришла на премию. Многие удивились, что девушка отправила мужа на светское мероприятие одного. Ведь в Сети давно ходят слухи, что его бывшая супруга Наташа Королева часто вспоминает об отношениях с маэстро.

Ранее мы писали о том, как Наташа Королева проболталась о воссоединении с Игорем Николаевым. Артистка планирует пригласить композитора и певца на свой юбилейный концерт в Кремле 11 марта. Несколько лет назад Николаев уже заезжал на шоу Наташи в Кремле. Певец спел тогда на сцене несколько хитов. Зрители были в восторге и наградили дуэт аплодисментами.