«Он сам принимает решения»: Наташа Королева проболталась о воссоединении с Игорем Николаевым

Певица Наташа Королева призналась, что думает о своем бывшем муже Игоре Николаеве. Артистка даже планирует пригласить композитора и певца на свой юбилейный концерт в Кремле 11 марта. Об этом пишет Prozvezd.

«Я всегда Игоря Юрьевича приглашаю на свои концерты. А придет или нет, не знаю. Он сам принимает решения. Но я всегда его рада видеть», – поделилась Королева.

Несколько лет назад Николаев уже заезжал на шоу Наташи в Кремле. Певец спел тогда на сцене несколько хитов. Зрители были в восторге и наградили дуэт аплодисментами.

«Это хорошо, что у людей при нашем появлении возникают такие эмоции. У нас был прекрасный дуэт, который до сих пор вызывает у наших поклонников трепет в душе. Наши песни – это история. Они приносят людям радость, и я этому очень рада!» – отметила исполнительница.

В последнее время поклонники подозревают, что певица готова вернуться к экс-супругу. Она часто упоминает о нем в интервью, а вот с нынешним мужем Сергеем Глушко появляется все реже.

Ранее мы писали о том, что ответила Королева на высказывание Анастасии Волочковой о том, что звездные супруги давно не живут вместе.