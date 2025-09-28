«Жадная, скрытная, не особо гостеприимная»: Ани Лорак не пригласила коллег на день рождения

Певица Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, почти никого не пригласила на празднование 47-летия. Коллеги обвинили исполнительницу хита «Зеркала» в жадности.

«Жадная, скрытная, не особо гостеприимная. Она всегда такой была, зря мы думали, что изменится. Она любит на чужие праздники ходить, но к себе не очень охотно зовет», - рассказала на условиях анонимности одна из коллег Ани Лорак Telegram-каналу «Свита короля».

По словам источника, певица намеренно сыграла свадьбу за границей, чтобы не устраивать пышное торжество в Москве и не тратиться на угощения для гостей.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак отпраздновала 47-летие с мужем Исааком Виджраку во Франции. Пара поужинала в ресторане с видом на Эйфелеву башню, а затем прогулялась по вечернему Парижу. Главным сюрпризом стало романтическое выступление мужа — он исполнил для Ани песню на французском языке.