«Жадная до всего»: Светлана Иванова высказалась о работе с Орбакайте

Светлана Иванова раскрыла подробности совместных съемок в сериале с певицей Кристиной Орбакайте.

Оказалось, что Орбакайте является «жадной до всего вокруг». Дело в том, что она прекрасно умеет чувствовать происходящую атмосферу и становиться ее частью, объяснила актриса в беседе с телеведущей Юлией Меньшовой,

Иванова отметила, что уже заранее знала, что будет отлично работать с Орбакайте, так как ее муж Джаник Файзиев рассказывал ей многое о певице. Актриса в шуточной форме назвала ее «своим пацаном».

Актриса добавила, что не испытывала ревности по поводу прихода Орбакайте на проект, а наоборот, рада, что такие известные личности привлекаются к съемкам. Иванова упомянула, что кино - это коллективная работа. Чем сильнее команда и чем больше там знаменитостей, тем лучше будет кино, пишет Газета.Ru.

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