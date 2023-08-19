Не слышно полгода: что случилось с певицей Азизой

Популярная певица 90-х годов Азиза внезапно прекратила свои выступления и уже полгода не появляется в мире шоу-бизнеса. Также артистка перестала выходить на связь с друзьями и вести свой блог, беседуя с поклонниками. Народный художник России Никас Сафронов объяснил, в чем причина ее исчезновения.

Согласно словам Сафронова, Азиза просто решила взять отпуск от выступлений, что, безусловно, является ее правом. Он также отметил, что она находится в периоде, когда ей нужно уединение и время для себя. Он подчеркнул, что Азиза выступает с 16 лет.

Сафронов на днях разговаривал с певицей, и Азиза уверила его, что сейчас вести такой образ жизни лучше для нее. Азизе даже поступали предложения о выступлениях, включая участие в вечере памяти Иосифа Кобзона, но она не вышла на связь.

Тем не менее, Азиза записала новую песню, которая набрала популярность в интернете, но не была показана по телевидению. Это сильно расстроило певицу. Однако Сафронов уверен, что Азиза вернется на сцену в скором времени, пишет kp.ru.

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