Зепюр Брутян залезла на плечи Павла Прилучного во время отпуска. Об этом стало известно из соцсетей.

Зепюр Брутян опубликовала в личном блоге видео с Павлом Прилучным. На кадрах видно, как ее супруг приседает рядом с бассейном, а затем на его плечи ложится жена. После этого актер, как ни в чем не бывало, продолжает приседать.

«Сильная спина — сильная семья!» — похвасталась Брутян.

В комментариях восхитились физической формой 37-летнего Павла Прилучного: «Какая красота! Он — сила и надежность!», «Какая красивая поддержка мужа, и как легко и надежно на его сильной спине», «Безумно красивая пара».

Напомним, Зепюр Брутян и Павел Прилучный поженились в мае 2022 года. У пары есть сын Микаэль, который родился в 2023 году.

