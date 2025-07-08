Зепюр Брутян после приезда дочери Агаты Муцениеце призналась, что «была на грани»

Актриса Зепюр Брутян после приезда дочери Агаты Муцениеце рассказала, что «была на грани». Из-за насыщенного дня жена Павла Прилучного не успела сделать ежедневные 200 приседаний.

Об этом она сообщила в соцсетях.

«Сегодня я была на грани, чуть не сдалась! Признаюсь! Днем сделала 75 приседаний — и все, казалось, сил больше нет. Малыш устроил концерт до 23:00 — заигрался с братом и сестрой, а еще сегодня мы снимались с Микаэлем», - рассказала Брутян.

Она поделилась, что с трудом уложила ребенка спать. Только после этого актриса доделала свои 200 приседаний.

Напомним, у актера Павла Прилучного трое детей от двух жен. С Муцениеце он состоял в браке с 2011 по 2020 годы, в семье родились двое детей. Сын Тимофей сейчас живет с актером и его новой женой. Дочь Мия периодически находится то с отцом, то с матерью.

В конце июня сообщалось, что Мия и Тимофей воссоединились спустя месяцы разлуки.