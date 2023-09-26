Зепюр Брутян спешно покинула Россию после перепалки с Муцениеце

Зепюр Брутян после критики Муцениеце уехала вместе с сыном Прилучного из России, об этом пишут «7Дней.ru».

Младшего сына Павла Прилучного супруги часто берут с собой на отдых. Микаэля, похоже, с раннего детства приучают к дальним поездкам. На этот раз мальчика забрала с собой в путешествие Зепюр Брутян. Возлюбленная актера выложила снимок, сделанный во время перелета. На кадрах видно, как мать обнимает спящего сына.

«Малыш и его второй полет», — подписала фото она.

Интересно, что Зепюр улетела из России на фоне скандальных высказываний бывшей возлюбленной Павла Прилучного Агаты Муцениеце. Девушка обвиняла новую избранницу актера в том, что она самоутверждается за счет ее детей. Зепюр действительно часто выкладывала снимки с сыном и дочкой Павла от первого брака.

Ранее Муцениеце рассказывала, что бывший муж намеренно не дает общаться ей с детьми. Так, она отправляла их жить на полтора месяца к отцу, однако в моменты, когда знаменитость хотела поговорить с детьми, Прилучный отбирал у них телефоны.

До этого мы писали, что актриса Анна Богомолова назвала Павла Прилучного «душкой». Она рассказала о том, как актер ведет себя за пределами съемочной площадки.