Актриса Анна Богомолова рассказала, какой Павел Прилучный за пределами камер

В Москве состоялась премьере сериала онлайн-кинотеатра ИВИ «Лада Голд». Картину в ресторане «Яръ» представили актеры Анна Богомолова, Стася Милославская, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин и другие. Портал «Страсти» тоже посетил светское мероприятие и поговорил с исполнительницей главной роли.

Анна призналась, что ее героиня совсем не похожа на нее в реальной жизни, но оттого ее было интереснее играть. На съемочной площадке артистка в основном взаимодействовала с Эльдаром, но общалась и с другими коллегами. Например, с Павлом Прилучным, который также сыграл в проекте. Богомолова рассказала, что с ним довольно просто найти общий язык, да и в принципе он приятный человек.

«Мы с ним знакомы лично, и он прекрасный человек, большой джентльмен, очень тонкий, адекватный и классный. Не сталкивалась с тем, что с ним якобы сложно найти общий язык. Как по мне, он душка!» - поделилась Анна с изданием «Страсти».

Напомним, что на премьере присутствовала и Стася Милославская, которая совсем недавно скандально рассталась со звездой «Полицейского с Рублевки» Александром Петровым. Актриса была в кожаной юбке и черных очках. С прессой она ожидаемо говорить отказалась, но выглядела вполне веселой и не убитой горем.

Ранее коллеги Милославской Роман Евдокимов и Анна Богомолова выступили в ее поддержку на премьере «Лада Голд».