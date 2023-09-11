Зепюр Брутян сочувствует Павлу Прилучному: муж стал работать без выходных

Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян сообщила, что супруг вынужден много работать. Он трудится каждый день, без выходных.

«Работать каждый день. С самого раннего утра и до позднего вечера! Без выходных», - сообщила Брутян о Прилучном.

Вместе с тем актер успевает заботиться о семье, дарить внимание поклонникам. Она признает – «это непросто». Мужу приходится учить большие тексты и вживаться в роль. Она поддержала супруга, заявив, что семья «гордится и очень любит его».

Прилучный не ответил на комментарий жены, отмечает Teleprogramma.pro.

Напомним, что на плечи актера легла забота о молодой жене, рожденном в апреле сыне и двух детях от предыдущего брака. Брутян посвящает все время малышу – работает только муж.

Ранее бывшая жена Прилучного актриса Агата Муцениеце рассказала, что дочь вернулась в слезах после отдыха с отцом и его новой семьей. Дети путешествовали с ними на Мальдивы.